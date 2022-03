Trier

Motorradfahrer gefährdet Fußgänger; Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Am Mittwochnachmittag, 23.03.22, meldete eine Autofahrerin der Trierer Polizei einen Vorfall, bei dem ein Motorradfahrer gegen 17:00 Uhr in der Matthiasstraße in Trier-Süd zwei Fußgänger auf einem Zebrastreifen gefährdet habe.