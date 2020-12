Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 19:50 Uhr

Am Dienstag, dem 04.08.2020, gegen 08:35 Uhr, kam es auf der B407 zwischen Waldweiler und Zerf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.





Ein 61-Jähriger Motorradfahrer kollidierte auf einem geraden Streckenabschnitt mit einem Wildschwein, welches vor ihm die Fahrbahn überquerte.



Durch die Kollision kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.



Hierbei zog er sich schwere innere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Das Wildschwein wurde durch die Kollision getötet.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst des DRK Zerf, die freiwilligen Feuerwehren Zerf und Mandern sowie die Polizei Saarburg.



Zeugen des Unfallgeschehens oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



