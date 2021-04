Leiwen

Motorrad von Fahrbahn gedrängt, Verursacher flüchtig

Am Freitag, 23.04.2021, 15:50 Uhr, wurde ein Motorradfahrer, der die L 148 in Richtung Büdlicherbrück befuhr, in einer Linkskurve, kurz hinter dem Drohntalstaudamm, von einem ihm auf seiner Fahrspur entgegenkommenden PKW, von der Fahrbahn gedrängt.