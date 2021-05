Motorrad liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

In der Nacht von Mittwoch, 19. Mai auf Donnerstag, 20. Mai entzog sich ein Motorradfahrer auf der B41 in Idar-Oberstein einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ritterstraße.

Idar-Oberstein (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 19.Mai auf Donnerstag, 20.Mai entzog sich ein Motorradfahrer auf der B41 in Idar-Oberstein einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ritterstraße. Hier verunfallte der Motorradfahrer zunächst, setzte dann seine Flucht jedoch zu Fuß fort.

Im Weiteren Verlauf musste der Flüchtende unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln an der weiteren Flucht gehindert werden.

Den Fahrer erwarten diverse Anzeigen von Verkehrsstraftaten.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell