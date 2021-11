Mofafahrer auf L160 gestürzt. Pkw flüchtete in Richtung Herrsein

Gerach / L160 (ots). Am 27.11.2021, gegen 06.00 Uhr, ereignete sich auf der L160 ein Verkehrsunfall mit einem Mofa.



In Höhe Steinbruch Juchem überholte ein dunkler Pkw ohne ausreichenden Seitenabstand einen Mofafahrer, welcher in Richtung Herrstein unterwegs war.

Ohne Berührung mit dem Pkw kam der Mofa-Fahrer von der Fahrbahn ab und stürzte.

Glücklicherweise zog sich dieser nur leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Pkw kümmerte sich nicht um den Verletzten und entfernte sich von der Unfallstelle.



