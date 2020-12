Idar-Oberstein

Möglicher Verkehrsunfall in der Layenstraße Name des Kindes bisher nicht bekannt

Am 07.12.2020 kam es gegen 16:00 Uhr in der Layenstraße in Idar-Oberstein, auf Höhe der dortigen AGIP-Tankstelle, zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Pkw und einem Schulkind.