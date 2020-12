Möglicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Beschädigungen von Verkehrszeichen oder Verkehrsunfallflucht

Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 20:51 Uhr

Am Freitag,13.11.2020 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde im Übergangsbereich der K 61 zur K 62, kurz vor der Ortslage Hahnweiler mehrere Straßenverkehrszeichen umgebogen.

Dies könnte durch überstehende Ladung, eine größere Landmaschine mit Anhänger oder mutwillig durch Personen geschehen sein. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06783-9910 an die Polizei in Baumholder



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell