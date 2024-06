Brücken

Mögliche Verkehrsgefährdung in Brücken

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, den 08.06.2024 gegen 20:50 Uhr, kam es in der Trierer Straße (L 167) kurz vor der Einmündung „Zur Steinkaul“ in Brücken im Rahmen eines Überholmanövers zu einer möglichen Verkehrsgefährdung.