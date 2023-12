Baumholder

Mettweiler, Windpark Einbruchsdiebstahl aus Baucontainern

In der Nacht vom 03.12.2023 auf den 04.12.2023 sowie am späten Nachmittag des 04.12.2023 zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr haben bislang noch unbekannte Täter auf einer Baustelle am Windpark in Mettweiler mehrere Baucontainer gewaltsam geöffnet und darin befindliche Gegenstände entwendet.