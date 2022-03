Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Auf einem frei zugänglichen Winterlager sind ca. 50 Wohnwagen abgestellt. Bei Außenarbeiten auf dem Gelände wurden am 23.03.2022 mehrere Wagen festgestellt, bei denen die Türen gewaltsam aufgehebelt worden waren. Bei weiteren Wohnwagen wurden die Türen lediglich im Außenbereich beschädigt.

Die meisten waren vor der Einlagerung im Herbst von den Eigentümern ausgeräumt worden. Insofern steht aktuell noch nicht fest, was im Einzelnen entwendet wurde. Auch die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen auf dem Gelände gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, email: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



