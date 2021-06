Mehrere Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung in der Ostallee

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.15 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in der Ostallee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Hierbei wurde auch Pfefferspray eingesetzt.

Insgesamt wurden acht Personen verletzt und teilweise in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Gruppe der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Palastgarten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten zwei der Täter festgenommen werden. Da diese unter alkoholischer Beeinflussung standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Weiterhin führten die Festgenommenen geringe Mengen an Betäubungsmitteln mit sich. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in den polizeilichen Gewahrsam eingeliefert. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



