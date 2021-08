Mehrere Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde

Um 08:50 Uhr kam es in Wincheringen, Ortsteil Soest, dortiger Kreuzungsbereich der beiden Kreisstraßen K110 und K124 zum Unfall zwischen zwei PKW in Folge einer Vorfahrtsmissachtung. Verletzt wurde hierdurch niemand, allerdings entstand Sachschaden von ca. 3500EUR.



Gegen 09:20 Uhr wurde in Saarburg, Im Hagen, ein Unfall mit drei beteiligten PKW gemeldet. Auch hier wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe an den drei Fahrzeugen beträgt insgesamt ca. 12.500EUR. Unfallursächlich dürfte ein Wendemanöver gewesen sein, bei Welchem die Fahrzeugführerin nicht ausreichend Sorgfalt walten ließ.



Um 10:00 Uhr kam es auf der B51 in der Ortslage Ayl zu einem Unfall, an welchem ebenfalls drei PKW beteiligt waren. Durch die Zusammenstöße wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Davon mussten zwei Unfallbeteiligte ins Krankenhaus Saarburg verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

Schu, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell