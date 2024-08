Mehrere Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B41

Am heutigen Nachmittag kam es zu gleich zwei Einsätzen der Polizei auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein.

Der Verkehr wurde dadurch teils erheblich beeinträchtigt. Gegen 17.40 Uhr wurde der Verkehr im Bereich der Baustelle durch ein liegengebliebenes Fahrzeug im einspurigen Bereich so stark beeinträchtigt, dass sich ein großer Stau auf der B41 und den Nebenstraßen bildete.

Kurz vor 20 Uhr musste die B41 im Bereich Otto-Decker-Straße dann erneut kurzzeitig gesperrt werden. Eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand musste durch die Polizei der ärztlichen Behandlung im Klinikum zugeführt werden. Um Unbeteiligte und die Person selbst zu schützen, musste daher der Verkehr kurzzeitig angehalten werden.



