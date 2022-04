Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagnachmittag, 28.04.2022, wurde die Birkenfelder Polizei zu einem Unfall in der Achtstraße gerufen, bei welchem der Verursacher die Vorfahrt einer weiteren Verkehrsteilnehmerin missachtete.

In der Folge kollidierte der 61-jährige Fahrer frontal mit dem kreuzenden Auto. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt. Der PKW der Fahrzeugführerin musste jedoch abgeschleppt werden.

Als die Streife zur Unfallaufnahme an der Einmündung eintraf, konnte sich der Unfallverursacher kaum mehr auf seinen Beinen halten und stürzte vor den Augen der Beamten zu Boden. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste nach dem Leisten von Erster Hilfe durch die Beamten mit dem Rettungsdienst zur Vorsorge ins Krankenhaus verbracht werden.

Schnell stellte sich der Verdacht ein, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Außerdem konnte ermittelt werden, dass er bereits wenige Minuten zuvor einen Unfall auf einem Parkplatz verursachte und danach flüchtete.

Für den 61-Jährigen bleibt dies nicht folgenlos: Strafrechtlich muss er sich nun gegenüber den Vorwürfen des Verursachens eines Unfall unter Alkoholeinfluss und der Verkehrsunfallflucht verantworten.

Darüber hinaus stellten die Beamten den Führerschein des Mannes vorerst sicher.



