Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg

Verkehrsunfällen unter Alkoholeinwirkung im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg.



So kam es in einem Fall nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand.



Im weiteren Tagesverlauf kam es zunächst zu einer Straßenverkehrsgefährdung, wobei, wie sich später herausstellte, der Beschuldigte erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. In diesem Fall kam der alkoholisierte Fahrer auf die Gegenfahrspur und gefährdete einen entgegenkommenden Pkw- Führer. Ein Unfall konnte nur durch Abbremsen des Fahrzeugs bis zum Stillstand durch den Fahrer im Gegenverkehr verhindert werden. Zudem war der alkoholisierte Pkw- Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



Schließlich wurde hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht in Konz, OT Filzen gemeldet. Das vermeintliche unfallverursachende Fahrzeug konnte unweit der Unfallstelle auf der L 137 zwischen Filzen und Konz in Fahrtrichtung Konz abgestellt vorgefunden werden. Ein Fahrzeugführer war nicht vor Ort. Dieser konnte an der Halteranschrift angetroffen werden und stand ebenfalls unter Alkoholeinwirkung.



In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.



