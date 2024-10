Mehrere Ölspuren in Birkenfeld und Umgebung

Bei der Polizei Birkenfeld gingen mehrere Anrufe über Ölspuren an verschiedenen Örtlichkeiten ein.

Betroffen waren unter anderem das Stadtgebiet Birkenfeld, Bahnhof Neubrücke, Umweltcampus Birkenfeld, B41, L169 in Richtung Heimbach. Die Spurenlage lässt vermuten, dass ein Linienbus Verursacher der Ölspur sein könnte.

Im Einsatz zum Bestreuen der Fahrbahn und Beseitigung der Ölspuren waren die Straßenmeisterei Birkenfeld, Bauhof Birkenfeld, sowie die Feuerwehren Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach.

Die Polizei Birkenfeld bittet die Busunternehmen um Inaugenscheinnahme ihrer Fahrzeuge, um weiterer mögliche Ölspuren zu verhindern. Des Weiteren werden Zeugen gebeten, die Hinweise über den Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Birkenfeld unter 06782-9910 zu melden.



