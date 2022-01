Mehrere Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmittel kontrolliert

In der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr wurden bei drei Autofahrern in einem Vortest der Konsum von Betäubungsmittel angezeigt.

Bei allen drei Personen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet eine Anzeige mit einem empfindlichen Bußgeld und Fahrverbot.

Ein Fahrzeugführer befindet sich zudem noch in der Probezeit.

Die Polizeiinspektion Trier weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass auch in Zukunft – zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer – ein besonderer Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit auf die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern jeder Art gelegt wird!



