Trier

Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht flüchtige Frau

Am Montag, 13.09.2021, im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, kam es in der Petrusstraße und der Maximinstraße zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen, welche zerkratzt wurden.