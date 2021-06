Heidenburg

Mehrere Einbrüche in Wohnwägen in der Nähe des Campingplatzes „Moselhöhe“

Zwischen Mittwoch, dem 02.06.2021 und Samstag, dem 05.06.2021 kam es in der Nähe des Campingplatzes „Moselhöhe“ in Heidenburg zu mehreren Einbrüchen in dort abgestellte Wohnwägen.