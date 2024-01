Mehrere Einbrüche in der Silvesternacht

Symbolbild Foto: dpa



Drei Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus, in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander gelegen, wurden durch die bisher unbekannten Täter durch Aufhebeln von Terrassen- und Wohnungseingangstüren betreten.

Die Täter dürften nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Gesamtschaden im vierstelligen Bereich verursacht haben.



Die Kripo Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder an die Kripo Trier, Tel: 0651-9779-0 erbeten.



