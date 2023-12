Trier

Mehrere Einbruchdiebstähle in Geschäftsräume der Saarstraße/Matthiasstraße

In der Nacht vom 30.11.2023 auf den 01.12.2023 kam es zu mehreren versuchten Einbruchsdiebstählen in Geschäftsräume der Saarstraße / Matthiasstraße in Trier.