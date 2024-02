Mehrere Diebstähle aus geparkten PKW

In der Zeit zwischen dem 19.02.2024 und 25.02.2024 wurden in mehreren Fällen durch bislang unbekannte Täter aus unverschlossenen Pkw Bargeld und Alltagsgegenstände entwendet.

Dabei wurde stets die Situation ausgenutzt, dass die Fahrzeuge nicht verriegelt waren. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Alle Tatorte lagen in den Stadtteilen Trier-Quint und Trier-Ehrang.



Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass man nach dem Abstellen seines Fahrzeuges die Verriegelungen betätigen und diese überprüfen sollte.



Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Tel.: 06502/9157-0

pischweich@polizei.rlp.de



