Mehrere betrügerische Anrufe im Bereich der Polizeiinspektion Schweich

Folglich kam es zu keinem Schaden.



Um 12:25 Uhr meldete sich eine 69 jährige Frau aus Föhren und teilte mit, dass sie einen Anruf von einem ´falschen´ Polizeibeamten erhalten habe, welcher angegeben habe, dass man zwei Einbrecher festgenommen habe. Bei diesen hätte man eine Liste, auf welcher ihr Name notiert sei, aufgefunden. Als die Geschädigte begann Rückfragen zu stellen, sei das Gespräch vom Anrufer beendet worden.



Um 13:00 Uhr erhielt eine 79 jährige Frau aus Klüsserath ebenfalls einen Anruf von einem ´falschen´ Polizeibeamten, welcher angab, dass in ihrer Nachbarschaft gefährliche, bewaffnete Personen unterwegs seien. Anschließend sei sie nach Bargeld und ihrem Bankkonto befragt worden. Als sie hierzu keine Angaben machte, habe der Anrufer aufgelegt.



Am Nachmittag, um 16:02 Uhr, wurde ein Pfarrer einer Pfarrgemeinde angerufen. Ihm wurde eine Telefonnummer mitgeteilt, die er aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei Toten anrufen solle. Diese Telefonnummer habe er zurückgerufen, woraufhin von ihm Geld für die Rückführung der Urnen gefordert wurde. Als er die Geldforderung verneinte, habe der Anrufer aufgelegt.



Um 16:02 Uhr wurde eine 61 jährige Frau aus Leiwen per WhatsApp von ihrem angeblichen Enkel angeschrieben. Angeblich sei sein Handy kaputt, weshalb er eine andere Nummer nutze. Die kontaktierte Dame erkannte die Betrugsmasche dadurch, dass man sie mit ´Sie´ angeschrieben hatte. Sie antworte nicht weiter und informierte die Polizei.

Bei letztgenannter Betrugsmasche gibt man häufig eine finanzielle Notlage an und bittet die Opfer Geld zu überweisen.



In allen o.g. Fallbeispielen haben es die Betrüger auf Bargeld oder Wertgegenstände abgesehen. Gehen Sie nicht auf entsprechende Fragen oder Forderungen ein, beenden Sie das Gespräch und kontaktieren sie bei Zweifeln ihre ´echte´ Polizei.



