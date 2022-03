Mann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Am Dienstag, 29.03.2022, gegen 03:00 Uhr, eilten Beamte der Polizeiinspektion Schweich einer 44 jährigen Frau in Trier-Ehrang zur Hilfe.

Diese soll zuvor mit ihrem Ehemann, in der gemeinsamen Wohnung, in Streit geraten sein und sei von diesem u.A. gegen den Kopf geschlagen worden. Der 48 jährige Tatverdächtige wurde anschließend der Wohnung verwiesen. Ihm wurde zudem ein Rückkehrverbot für 10 Tage ausgesprochen.

Diese Zeit soll den Opfern von häuslicher Gewalt dazu dienen, sich Hilfe und Unterstützung bei entsprechenden Organisationen oder bei Gericht zu holen.

Sollte der Täter sich nicht an den von der Polizei erteilten Platzverweis halten, kann dieser bis zu sieben Tagen in Gewahrsam genommen werden.

Im vorliegenden Fall, kehrte der Tatverdächtige wenige Stunden später zurück in die gemeinsame Wohnung, wo er sich weiterhin aggressiv und beleidigend verhalten haben soll. Er wurde dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502/9157-0

e-mail: pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell