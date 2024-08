Mann droht mit dem Zubeißen seines Hundes – Polizeiinspektion (PI) Trier sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 19.30 Uhr ereignete sich auf dem Hartplatz des Universitäts-Campus (zwischen Kohlenstraße und Trimmelter Hof, Bereich Sporthalle) ein Vorfall, zu dem die PI Trier mögliche Zeugen um Mithilfe bittet.

Während ein paar junge Männer auf dem Sportplatz Fußball spielten, schaute ihnen dabei ein Passant zu, der mit einem Hund unterwegs war.

Unvermittelt riss sich der Hund los und verbiss sich in den Fußball, der dadurch beschädigt wurde. der Sportler.

Der Bitte der Sportler, zur Regulierung des Schadens die Personalien herauszugeben, entgegnete der Mann mit Beleidigungen und der Drohung, den Hund auf die Sportler zu hetzen. Der Mann verließ im Anschluss den Bereich des Sportplatzes. Erste Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung oder Identifizierung.

Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.



Beschrieben wurde er als



- ca. Ende 30er Jahre - ca. 1,80m groß - südländisches Aussehen -

Bart, grau meliert - bekleidet mit Basecap, graues Oberteil,

dunkelblaue Hose - sogenannte „Adiletten“ (Badelatschen) - weiße

Tennissocken



Bei dem mitgeführten Hund könnte es sich mutmaßlich um einen kniehohen Bullterrier gehandelt haben.



Zeugen, die Angaben zum beschriebenen Sachverhalt, bzw. zur Identifizierung des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



