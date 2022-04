Mädchen machen sich ein Bild vom Beruf der Polizistin/ GirlsDay bei der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz

In Saarburg wurden die Mädchen von den Polizeikommissarinnen Annika Gubernator und Jana Berres begrüßt und durch die Veranstaltung geführt. In Konz kümmerten sich Polizeioberkommissarin Silke Brausch und die Polizeihauptkommissarin Anne Kellner um die interessierten Teilnehmerinnen.



Nach Begrüßung durch die Dienststellenleitungen und einer kurzen Vorstellungsrunde stand eine Fülle von Informationen für die Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren auf dem Programm.



Am Anfang konnten sich die Teilnehmerinnen ein Bild von der Arbeit einer Polizeibeamtin bei der Schutzpolizei bzw. Kriminalpolizei machen. Weiter wurden über den Aufbau der Polizei Rheinland-Pfalz und deren verschiedene Tätigkeitsfelder informiert.



Danach führten die Polizeibeamtinnen ihre Ausstattung, wie die persönliche Schutzweste und den Einsatzgürtel mit allen Einsatzmitteln vor.



Mit Spaß waren die Teilnehmerinnen bei der Sache und probierten diese dann auch gerne selbst an.



Danach folgten für die Mädchen wohl die interessantesten Programminhalte. Vom Dach bis in den Keller wurde die Polizeiinspektion Saarburg bzw. die Polizeiwache Konz besichtigt und den Kolleginnen und Kollegen während ihrer Arbeit „über die Schulter geschaut“.



Nach einem Blick auf und in die Gewahrsamsräume ging die Besichtigung im Hof der Dienststelle weiter.

Die Ausstattung eines Funkstreifenwagens, unter anderem die Ausstattung für lebensbedrohliche Einsatzlagen, wurde den Mädchen erklärt. Im Anschluss durften sie die ca. 20 kg schwere Ausrüstung freiwillig mit Unterstützung der Polizeibeamtinnen auch selbst einmal anlegen.



Den Abschluss bildete die Spurensuche. Neben der Sicherung von Fingerabdrücken wurde den Mädchen die sogenannte erkennungsdienstliche Behandlung dargestellt.



Nach den Besichtigungen erhielten die Mädchen Erläuterungen über die Einstellungsvoraussetzungen und das Studium zur Polizeikommissarin.



Mit einer Einstellungsbroschüre zum Nachlesen, einer Teilnahmebestätigung und einem kleinen Abschiedsgeschenk wurden alle Teilnehmerinnen am frühen Nachmittag verabschiedet.



„Es hat mit Spaß gemacht!“

„Ein spannender und abwechslungsreicher Vormittag!“

„Ein empfehlenswertes Angebot!“, waren Rückmeldungen von Teilnehmerinnen.



Nach diesem positiven Feedback steht für die verantwortlichen Polizistinnen heute schon fest, dass sie auch gerne im nächsten Jahr die Polizeiinspektion Saarburg und die Polizeiwache Konz beim GirlsDay präsentieren wollen.



Allen Interessentinnen können sich unter www.polizei.rlp.de/karrierestart informieren oder sich auch gerne unmittelbar mit dem Einstellungsberater unter der 0651/ 9779-1234 in Verbindung setzen.



