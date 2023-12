LKW flüchtet von der Unfallstelle „In der Acht“

Am Dienstag, 21.11.2023 kam es gegen 14:50 Uhr in Föhren, „In der Acht“ zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter PKW (VW Passat, schwarz) erheblich beschädigt wurde.

Am Kreisverkehr, kurz hinter der Ortseinfahrt Föhren (Bekonder Straße), bog die Zugmaschine mit blauem Sattelauflieger scheinbar versehentlich in die Straße „In der Acht“ ein. Nach wenigen Metern wollte der Fahrer des LKWs sein Gespann wenden, wozu er mit der Zugmaschine auf eine unbefestigte Freifläche fuhr. Als er zurücksetzte, um das Fahrzeug erneut auf die Fahrbahn zu bringen, kollidierte das Heck des Aufliegers mit dem am Straßenrand geparkten VW Passat. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen flüchtete der Fahrer samt LKW von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden am geparkten Fahrzeug dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen sahen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um eine Zugmaschine mit blauem Sattelauflieger gehandelt haben dürfte. Der Auflieger dürfte ein polnisches Kennzeichen gehabt haben.



Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen LKW-Gespann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, unter 06502 9157-0 in Verbindung zu setzen.



