Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 14:41 Uhr

Er hatte mit seinem Fahrzeug die K 139 aus Richtung Ortsmitte in Richtung Saarburg befahren. Beim Durchfahren der dortigen Bahnunterführung blieb er mit einem versehentlich noch ausgefahrenen Teleskopaufbau am hinteren Fahrzeugende an der Brückenkonstruktion hängen. Hierdurch wurde sein Führerhaus vorne nach oben geschleudert und prallte von unten an die stählerne Brückenkonstruktion. Der Lkw-Fahrer trug hierbei leichte Verletzungen davon und konnte sich später selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Lkw entstand mittelschwerer Sachschaden. Am Brückenbauwerk entstand erheblicher Sachschaden; er wird vorläufig auf ca. 50.000 EUR beziffert. Die Bahnstrecke Trier-Saarbrücken wurde für die Dauer von ca. 1,5 Stunde komplett gesperrt, der Zugverkehr konnte gegen 13:15 Uhr für die Hauptrichtungsgleise Trier und Saarbrücken freigegeben werden, das sog. Überholgleis (äußerst rechtes Gleis in Richtung Trier) bleibt weiter gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Saarburg sowie ein Sachverständiger der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn.



Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell