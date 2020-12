Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 11:41 Uhr

Trier-Ehrang

LKW beschädigt Hauswand

Am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 10:25 Uhr, will nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein LKW-Fahrer mit seinem LKW von der Straße Mittelplatz aus in die Ehranger Straße einfahren.