Am Dienstagmorgen, gegen 05:55 Uhr, kam es in der Ortslage Rhaunen zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem der Fahrer des Busses leicht verletzt wurde.

Demnach kam das Fahrzeug nach einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand einer dortigen Scheune. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus. Der Fahrer des Busses wurde zur weiteren Abklärung mittels Rettungswagen in das Klinikum Idar-Oberstein verbracht. An der Scheune entstand leichter Sachschaden. Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird derzeit im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.



