„LICHT AN!“ Polizei Idar-Oberstein führt Kampagne fort

Im letzten Jahr startete die Polizei Idar-Oberstein in Kooperation mit der Stadt Idar-Oberstein und der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz die Kampagne „LICHT AN!“. Das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr hat für die Polizei im Hinblick auf die Verkehrsprävention einen hohen Stellenwert. Denn die Sicherheit im Straßenverkehr hängt maßgeblich von einer guten Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer ab.



Bei der Kampagne „LICHT AN!“ werden alte, unbrauchbare Fahrräder aus dem Fundbüro der Stadt Idar-Oberstein mit Signalfarbe besprüht und im gesamten Stadtgebiet am Fahrbahnrand aufgestellt. Die Fahrräder sollen dabei in der Dunklen Jahreszeit auf die Beleuchtung und Sichtbarkeit im Straßenverkehr hinweisen.



Ziel der Kampagne ist weiterhin die Verkehrssicherheit zu stärken und das Verkehrsverhalten positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus soll durch verstärkte Kontrollen auf die Wichtigkeit der Beleuchtung im Straßenverkehr, insb. der Fahrradbeleuchtung, aufmerksam gemacht werden. So können schlimme Unfälle und Gefahrensituationen verhindert werden.



Mehr Informationen und ein Video erhalten Sie hier: https://s.rlp.de/rXoLJHS



