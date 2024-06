Letztes Meisterschaftsspiel SV Eintracht Trier/ Oberligameister Rheinland- Pfalz/ Saar; Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Anzeige



Bereits ab 10:00 Uhr sammelten sich ca. 400 Fans am Kornmarkt, um von dort mit einem Fanmarsch durch die Fußgängerzone ins Moselstadion einzuziehen. Das letzte Saisonspiel begann mit der Ehrung des Meisters der Oberliga, der Überreichung der Medaillen an die Spieler und des Pokals. Das Stadion war mit 3350 fußballbegeisterten Fans gut besucht.

Die Fans unterstützten die Mannschaft mit ihren Gesängen und einer großen Choreo von Beginn an. Nach einem 4:2 Sieg gegen den FV Diefflen wurde die Saison erfolgreich mit 99 Punkten beendet.

Momentan läuft die Meisterschaftsfeier am Kornmarkt mit ca. 1500 Personen. Die Stimmung ist feierfreudig und friedlich.

Die Polizei Trier begleitet seit 10:00 Uhr mit einem Sondereinsatz die Festivitäten rund um das Meisterschaftsspiel.

Bislang war kein polizeiliches Einschreiten erforderlich. Es läuft alles so, wie es sein soll.



