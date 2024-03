LETZTE CHANCE ZUR ANMELDUNG – Gemeinsamer Berufsinformationsabend von Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Schweich

Anzeige





Polizistinnen und Polizisten beider Dienststellen werden den Interessierten den vielseitigen und spannenden Polizeiberuf sowie die

Einstiegsmöglichkeiten vorstellen und für jegliche Fragen dazu zur Verfügung stehen.



Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Schweich, Stefan-Andres-Straße 8, in 54338 Schweich statt.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Es sind noch wenige Plätze frei!

Es wird um Anmeldung mit Nennung von Name, Geburtsdatum, Adresse und telefonischer Erreichbarkeit unter pischweich.einstellungsberatung@polizei.rlp.de gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



