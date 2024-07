Leichtverletzter bei PKW-Überschlag

Glück im Unglück hatte ein 32 Jähriger Idar-Obersteiner, der mit seinem PKW auf der L160 zwischen Bruchweiler und Langweiler am späten Samstagabend verunglückte.

Aus noch ungeklärten Gründen kam der PKW-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam erst nach mehr als 100 Metern auf dem Dach seines Autos im Straßengraben zum stehen.

Der Fahrer konnte durch die Feuerwehr aus seinem PKW geborgen werden und wurde zur Vorsorge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die L160 wurde bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs durch einen Abschleppkran zwischen Bruchweiler und der Abzweigung nach Langweiler für zwei Stunden vollgesperrt.



