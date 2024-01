Leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der B268

Symbolbild Foto: dpa

Der in Fahrtrichtung Trier fahrende alleinbeteiligte PKW kam dabei laut Zeugenangaben in Höhe der Einmündung nach Konz-Niedermennig auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Dadurch rutschte der PKW quer zur Fahrbahn in den Straßengraben, wo er sich mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Die zunächst im Fahrzeug eingeklemmte 32-Jährige Fahrzeugführerin konnte schließlich durch die Unfallzeugen und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und rettungsdienstlich versorgt werden. Nach erster Einschätzung erleidet sie leichte Verletzungen, die im Anschluss in einem Trierer Krankenhaus behandelt werden.

Durch die Unfallaufnahme war die B268 für etwa eine Stunde vollgesperrt. Die Absperrung sowie eine Ableitung über die K6 in Richtung Konz-Niedermennig wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niedermennig, Krettnach und Konz eingerichtet.



