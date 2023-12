Hermeskeil

Leergutdiebstahl mit hohem Schaden

In der Zeit zwischen Freitag, 10.11.23 15.30 Uhr, bis Montag, 13.11.23 um 11.00 Uhr, wurde von unbekannten Tätern Leergut von einem Firmengelände in Hermeskeil, Am Dörrenbach, entwendet.