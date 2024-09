Lasermessungen in Thalfang und Morbach – die Polizeiinspektion Morbach zieht Bilanz

Anzeige

Aufgrund der besonderen Gefährlichkeit, welche allgemein für die Schulkinder vom innerörtlichen Fahrzeugverkehr ausgeht, wurde im Rahmen der Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf den Bereich unmittelbar vor der Erbeskopf Realschule in Thalfang gelegt. Insgesamt konnte ein mäßiges Verkehrsaufkommen festgestellt werden. Trotz dessen wurden 21 Verstöße/Mängel verzeichnet, wovon 15 mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden. Die Fahrzeugführer zeigten sich durchweg sehr einsichtig und kooperativ. Besonders positiv möchte die Polizeiinspektion Morbach an dieser Stelle anmerken, dass die besondere Gefährlichkeit in Anbetracht der örtlichen schulnahen Verhältnisse von allen Fahrzeugführern verantwortungsbewusst erkannt und das Fehlverhalten eingeräumt wurde.

Allgemein wird nochmals an die Einhaltung der vor Ort gegebenen Geschwindigkeitsregelungen appelliert. Insbesondere in der Nähe von Schulen und Kindergärten, da von den Kindern die vom Straßenverkehr ausgehenden Gefahren noch nicht eingeschätzt werden können und so der Fahrzeugführer in besonderer Verantwortung zur Verhütung von Gefahrensituationen steht.



