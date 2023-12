Langholztransporter kommt von der Fahrbahn ab

L 146 / Reinsfeld (ots) – Am Mittwoch, 13.12.2023 um 09:30 Uhr wird die Polizei Hermeskeil durch mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf in Kenntnis gesetzt, dass ein Langholztransporter auf der L 146 zwischen Holzerath und Reinsfeld von der Fahrbahn abgekommen sei und seitlich in der Böschung zum Liegen kam.