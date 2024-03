Lärmbelästigung durch lauten Roller hat ein Ende

Am Samstag den 09.032024 fiel der besagte Roller schließlich auch Beamten der PI Birkenfeld auf, als dieser vom Tankstellengelände gegenüber der Polizeiinspektion wegfuhr.



Der Roller konnte einige hundert Meter weiter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Fahrzeugführer war ein 17-jähriger Jugendlicher, der weder die Betriebserlaubnis seines Gefährts noch seine Mofaprüfbescheinigung mitführte.



Ermittlungen ergaben, dass das Zweirad als Mofa mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (bbH) von 25 km/h versichert war. Die Versicherung des Mofas war zudem lediglich bis zum 29.02.2024 gültig. Um eine neue Versicherung hatte sich der Jugendliche noch nicht bemüht.



An dem Gefährt war ein Sportauspuff verbaut, der bereits extrem verrostet war und sich ein ca. 3 cm großes Loch in dem Abgasstrang befand. Dies dürfte auch die Ursache der enormen Verschlechterung des Geräuschverhaltens sein.



Durch die Schilderungen der meldenden Bürger und den festgestellten baulichen Veränderungen bestand auch der Verdacht, dass der Roller deutlich schneller fährt, als in der ehemaligen Versicherungsbescheinigung angegeben.

Zur Überprüfung der bbH wurde der Roller sichergestellt. Am Folgetag überprüfte die Polizei die Höchstgeschwindigkeit des Rollers mit einem Rollenprüfstand. Hierbei konnte eine bbH von mehr als 80 km/h protokolliert werden. Konsequenz der Leistungssteigerung ist, dass der Roller nicht mehr als Mofa zu bewerten und somit entsprechend ein Führerschein zum legalen Führen notwendig ist.

Da sich durch die Veränderung auch die Fahrzeugart geändert hat, ist weiter die Betriebserlaubnis des Rollers erloschen.



Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren unter Anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



Die Zulassungsstelle wird über den technischen Zustand des Rollers informiert und überwacht die ordnungsgemäße Beseitigung der Mängel.

Somit dürfte zukünftig keine Lärmbelästigung mehr von dem Roller ausgehen.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung in Birkenfeld für die Hinweise.



Allen Zweiradbegeisterten wird geraten sich genau über die Auswirkungen von technischen Veränderungen zu informieren. Insbesondere Jugendliche, die durch die Möglichkeit ein Mofa zu fahren den ersten Schritt in die eigenständige Mobilität machen, riskieren durch Fehlverhalten womöglich diese Privilegien.

In solchen Fällen wird auch immer die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert. Auswirkungen auf einen später angestrebten Führerschein können daher auch Folgen solcher Ermittlungsverfahren sein.



