Trier-Ehrang

Ladestationen für E-Bikes in Ehrang abmontiert

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

In der Zeit von Montag, 28.10.2024, 22:00 Uhr bis 31.10.2024, 10:00 Uhr montierten unbekannte Täter eine Wall-Box für E-Bikes am Rewe in Trier-Ehrang ab und entwendeten Diese.