Kurioser Unfall

Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 05:21 Uhr

Am Samstagabend, den 24. Oktober 2020, kam es in Heidenburg aufgrund eines verunfallten Kindes zum Einsatz eines Rettungshubschraubers.

Während des Landeanflugs wurde eine Kabeltrommel mit Erdkabel durch den starken Wind der Rotoren in Bewegung gesetzt. Diese rollte über die Straße und kollidierte mit einem auf dem Nachbargrundstück befindlichen PKW. An dem PKW entstand Sachschaden, welcher sich auf einen unteren vierstelligen Betrag beläuft.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-93740

Ansprechpartner: PK Berg



