Anzeige

09.2024 18:30Uhr und Mittwoch, 11.09.2024 16:00Uhr kam es in der Hauptstraße, 55767 Siesbach zu einem Kupferdiebstahl. Es wurden mehrere Kupferrohre von einem Hinterhof entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen im tatrelevanten Zeitraum tätigen können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Birkenfeld



Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

Telefax: 06782-991-20

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell