Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 15:11 Uhr

Am Donnerstag, dem 05.11.2020, wurde die Polizei Saarburg wegen eines Küchenbrandes in der Trierer Straße in Zerf alarmiert.





Dort kam es vermutlich aufgrund eines defekten Haushaltsgerätes zu einem offenen Feuer im Küchenbereich des Anwesens.



Während der kurzen Abwesenheit der Wohnungsinhaberin geriet eine Fritteuse aus ungeklärter Ursache in Brand, wobei bereits die dortige Holzvertäfelung in Mitleidenschaft gezogen wurde.



Nachdem die Wohnungsinhaberin in den Küchenbereich zurückkehrte und den entstehenden Brand bemerkte, warf sie geistesgegenwärtig Tücher über die Fritteuse, wodurch die Flammen erstickt wurde. Anschließend warf sie die Fritteuse in den Hof, so dass die Feuergefahr gebannt war.



Durch das beherzte Eingreifen der Dame konnte ein größeres Brandgeschehen verhindert werden, so dass die Einsatzkräfte des DRK Zerf, der Feuerwehr Zerf sowie der Polizei Saarburg nahezu unverrichteter Dinge abrücken konnten.



Nach dem glimpflichen Ausgang des Geschehens weist die Polizei nochmals darauf hin, dass bei Feuer im Küchen-/Herdbereich nur versucht werden soll, das Feuer mit Decken o.ä. zu ersticken und keinesfalls ein Löschversuch mit Wasser unternommen werden sollte, während vordringlich die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 zu verständigen ist.



