Krippendiebstahl und Kirchenaufbruch in Saarburg aufgeklärt

Die Tat wurde durch einen sechzehn und einen zwölfjährigen Jungen aus dem Bereich Saarburg begangen, die dies auch gegenüber dem vernehmenden Beamten der hiesigen Dienststelle einräumten.



Einige Figuren wurden verändert, eine davon mitgenommen und einige Meter von der Krippe entfernt, stehen gelassen. Die Jugendlichen räumten weiter ein, die Jesusfigur aus der Krippe genommen zu haben. Letztlich sei diese Figur in die Saar geworfen worden.



Einer der beiden Jugendlichen räumte auch eine Beteiligung bei den beiden Sachbeschädigungen in der Laurentiuskirche ein.

Hier brach er, gemeinsam mit zwei weiteren sechszehnjährigen Jugendlichen, die Eingangstüre der Kirche auf.



Anschließend hielten sich die Jungen in der Kirche auf und verunreinigten diese. Beim ersten Mal entwendeten sie eine Mehrfachsteckdose, sowie eine Osterkerze. Nachdem sie dort die Nacht verbracht hatten, verließen sie die Kirche wieder.

Als Grund gaben die Jugendlichen an, dass sie von zu Hause abgängig waren und ein Nachtlager gesucht hatten.



Auch hier räumten alle Jugendlichen die Tat ein.



