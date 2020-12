In der Nacht vom 27.11.2020 zum 28.11.2020 wurden in der Konstantinstraße in Konz mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt.

Es entstand Sachschaden an 3 Fahrzeugen die dort zu Parken abgestellt waren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Konz in Verbindung zu setzten. PW Konz, Tel.:06501/92680.



