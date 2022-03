Kontrolltag Verkehrssicherheit- Polizeiinspektion Saarburg kündigt weitere Kontrollen an

Unfallursache Geschwindigkeit



Zu schnelles Fahren gehört nach wie vor zu den häufigsten Verkehrsunfallursachen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg wurden im vergangenen Jahr 170 Verkehrsunfälle aufgenommen, die auf überhöhte Geschwindigkeit zurück zu führen sind. In Folge dessen wurden 74 Menschen teils schwer verletzt.

Die Polizei ist bestrebt, diesem Verhalten mit gezielten Maßnahmen zu begegnen.



Am Montag, den 7. März 2022 kontrollierten deshalb Beamte das Geschwindigkeitsverhalten auf der B 268 im Bereich Pellingen und Steinbachweiher mit dem Laser-Messgerät.

Bei 58 gemessenen Fahrzeugen lag die Beanstandungsquote bei mehr als 40 Prozent. 15 Fahrzeugführer wurden vor Ort verwarnt und gegen 10 Fahrer wird jeweils eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.



Unfallursache Überholen



Es spart meist weniger Zeit als man glaubt und ist in der Regel sehr riskant: Überholen ist eine wesentliche Ursache für sehr schwere Unfälle auf Landstraßen.



Im Rahmen der oben genannten Kontrolle fielen vier weitere Fahrzeugführer auf, welche unerlaubt überholten. Sie erwartet jeweils eine Anzeige.



Unfallursache Ablenkung und Insassenschutz



Ablenkung ist eine zunehmende und oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr.

Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

Eine kurze Unaufmerksamkeit kann unter Umständen nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen oder riskanten Fahrmanövern, sondern auch zu schlimmen Unfällen führen.

Deshalb gilt stets zu beachten: Während der Fahrt Hände weg vom Handy!



Bei zwei Kontrollen in der Ortslage Ayl und im Stadtgebiet von Saarburg wurden vier Fahrer telefonierend während der Fahrt festgestellt.

Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.



Zudem konnten 15 Fahrer angetroffen werden, die nicht angeschnallt waren.



Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Saarburg, Herr Polizeihauptkommissar Stephan Wagner stellt zusammenfassend fest:

„48 Verkehrsverstöße innerhalb kurzer Zeit sind beachtlich. Die gestrigen Ergebnisse bestärken uns in der Notwendigkeit zur Durchführung weiterer Kontrolleinsätze.“



