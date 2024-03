Kontrolle des Schulbusverkehrs: Mängel bei mehr als der Hälfte der Fahrzeuge, ein Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hierzu erfolgten Verkehrskontrollen in Saarburg und Zerf.

Bei mehr als der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge (6 Busse) wurden im Rahmen der Kontrolle Mängel bei der Ausrüstung oder dem technischen Zustand der eingesetzten Busse festgestellt. In diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführenden sowie die verantwortlichen Unternehmen eingeleitet. Hier erfolgt, ebenso wie bei festgestellten Verstößen gegen die Betriebsordnung, eine Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde.

Zudem wurde bei einem im Linienverkehr eingesetzten Busfahrer festgestellt, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Insbesondere die Schülerbeförderung hat Sicherheit an erster Stelle zu stehen. Die Polizeiinspektion Saarburg wird daher auch zukünftig zielgerichtete Kontrollen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.



