Kollision zweier entgegenkommender PKW

L347 Berglangenbach / Heimbach (ots) – Am Donnerstag, 16.09.2021 in den frühen Morgenstunden kam es auf der L347 zwischen Berglangenbach und Heimbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden PKW.

An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch leichter Sachschaden. Eine Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Erst im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte diese festgestellt werden.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhren zur gleichen Zeit weitere Verkehrsteilnehmer die Strecke.

Zeugen des geschilderten Verkehrsunfalls, wenden sie sich bitte unter der Telefonnummer 06783-9910 an die Polizeiinspektion Baumholder.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell