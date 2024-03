Konz

Körperverletzung am Saar-Mosel-Platz

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag den 15.03.2024, ca. 21:54 Uhr, ereignete sich in der Nähe des Saar-Mosel-Platzes (am Durchgang in Richtung Marktplatz) in Konz ein Körperverletzungsdelikt.