Körperliche Auseinandersetzung in Idar – Geschädigter gesucht!

Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifen angefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass es lediglich zwischen zwei Personen zu Streit kam. Infolge dessen schlug der Beschuldigte mehrmals auf Geschädigten ein. Laut Angaben von Zeugen soll der 30-jährige Beschuldigte im weiteren Verlauf ein Butterflymesser in einer auffälligen Farbe gezogen und in Richtung des Geschädigten gehalten haben. Diese Angaben konnten bisher noch nicht abschließend verifiziert werden.

Anhand einer Personenbeschreibung konnte der Beschuldigte in der Nähe identifiziert werden. Als die Beamten den vermeintlich Geschädigten zur Sache befragen wollten, flüchtete dieser. Seine Identität ist bislang nicht geklärt.



Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die den Geschädigten namentlich benennen und gegebenenfalls auch Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



